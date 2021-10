Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Le visite ai beni del FAI, la sagra dei pizzoccheri e la mostra mercato con oltre 300 varietà di funghi. I miei consigli per il weekend

Cosa fare a Milano nel nuovo weekend in arrivo? Se gli eventi sono troppi viene un po' l'ansia di "vedere tutto e andare ovunque", se non c'è nulla da fare, è un attimo ed è già lunedì.

In questi casi "tre" è il numero perfetto, soprattutto quando si tratta di raccontare un appuntamento culturale e (ben) due gastronomici - tanto la prova costume, finalmente, è lontana.

Inizierei sicuramente dalle Giornate FAI d’Autunno, uno degli eventi più attesi in questo periodo in città. Sono numerosi i luoghi solitamente inaccessibili che apriranno le loro porte al pubblico, tra cui Villa Necchi Campiglio e il suo meraviglioso giardino, Palazzina Appiani e il nuovo campus della Bocconi. Se una selezione è d'obbligo, è un peccato non approfittarne e ricordarsi delle bellezze nascoste a Milano.

Andrei poi alla mostra mercato in piazza Portello con oltre 300 varietà di funghi, per scoprire con gli esperti micologici come abbinare questi frutti del bosco a ingredienti leggeri e ortaggi di stagione. (Che ci sia anche un corso di cucina? Chiedo per un'amica).

Infine, mi metterei in auto alla volta di Senago per la Festa dei pizzoccheri, un'occasione unica per gustare numerose specialità culinarie tra cui risotto con ossobuco, cassoeula, polenta con zola e porcini. Perchè, ok le vellutate in settimana, ma bisognerà pure consolarsi per l'arrivo del lunedì, no?