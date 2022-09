Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Una speciale notte d'estate, un mercatino e un magico orso sono i protagonisti del mio nuovo fine settimana

3,2,1 e un nuovo week-ed è già arrivato.

In un clima estivo che ci illude di rimanere così per sempre, la mia scelta ricade su tre eventi all'aria aperta, così diversi eppure accomunati dallo stesso obiettivo: far divertire tutti, adulti e bambini.

Prima tappa all'Idroscalo, dove l’amatissimo orso Paddington incontra le famiglie per promuovere “I viaggi di Paddington”, a favore di tanti bambini nel mondo, al fianco di Unicef. Un peccato non esserci, non sostenere un'iniziativa del genere... e non farsi un selfie.

Dall'Idroscalo a Lambrate, più precisamente al Sabato di Lambrate, che ritorna in grande stile con una mega festa di fine estate: appuntamenti per i bambini, corner di artigiani ed esibizioni di musica dal vivo animeranno il quartiere per tutta la giornata di sabato. Tra una lezione di yoga e una lettura di tarocchi mi troverete lì, a (non voler) scoprire il mio futuro.

Infine, serata magica a Rozzano, dove la Notte Bianca animerà le vie del paese con negozi aperti fino a tardi, musica all’aperto e spettacoli per bambini. Se amate le notti d'estate, questa è la scelta giusta.