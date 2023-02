Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Il grande ritorno di East Market, il gala in onore di Nureyev e una mostra speciale sono i nuovi appuntamenti del weekend

Nuovo week-end, nuovi appuntamenti da segnare in agenda. Tra spettacoli, mercatini vintage e mostre imperdibili, questo fine settimana promette una ventata di aria fresca in città.

Inizierò il mio giro in via Mecenate, dove fa il suo grande ritorno East Market, il mercatino vintage dove è possibile acquistare e vendere capi e accessori, che questa volta avrà anche un’area dedicata all’arte illustrata, con quindici artisti che per l’occasione proporranno un’ampia scelta di disegni, stampe e accessori. Vietato mancare, vietato non comprare!

Dai mercatini agli spettacoli teatrali, in particolare il Gala in onore di Nureyev al Teatro Arcimboldi, un'occasione unica per assistere alla celebrazione di uno dei più grandi danzatori del XX secolo. Per chi ama immergersi nelle magiche atmosfere della danza, questo è sicuramente l'appuntanento giusto.

Infine, mi godrò un bellissimo giro al Mude, dov'è ospitata mostra sul Macchu Picchu, dedicata ai magnifici imperi d’oro del Perù. L’esposizione presenta una selezione di 200 splendidi manufatti: opere in terracotta dalla grande espressività, ma anche ori, argenti e tessuti, che mi - e vi - faranno immergere nel mondo affascinante degli Incas.