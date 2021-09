Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

"L'estate sta finendo" cantavano i Righeira agli inizi del nuovo millennio, "e tanto vale godersela" aggiungo io. In questo nuovo week-end in arrivo Milano è ricca di appuntamenti di arte, musica e fotografia che constringono a dimenticarci delle nostre serie preferite su Netflix (almeno) fino a sera.

Primo tra tutti: la nuova mostra di Claude Monet, il più importante rappresentate dell’Impressionismo, a Palazzo Reale. Un vero e proprio viaggio tra 53 opere del grande artista tra cui le sue "Ninfee" e "Le rose", la sua ultima e magica opera. Per me sarà un'occasione unica per immergermi nell'atmosfera en plein air che tanto ho amato durante i miei studi, e che non ammiro da ormai troppo tempo.

Farei poi tappa al Planetario per la nuova festa di Le Cannibale, dove la musica elettronica di Luca Maria Baldini incontra le stelle grazie al racconto dell'astrofisico Fabio Peri. Tra una nota e l'altra, magari è la volta buona che finalmente riesco a distinguere l'Orsa Maggiore dall'Orsa Minore, senza annuire a caso ogni volta che qualcuno cerca di spiegarmela.

Infine, sceglierei una delle numerose mostre di fotografia di Photofestival 2021, che regala alla nosra città oltre 100 appuntamenti per scoprire la meraviglia racchiusa in uno scatto d'autore. Tra paesaggi naturali e angoli urbani in trasformazione, forse, per una volta, l'ennesima pizza super instagrammabile potrà attendere. E non è detto che sia un male.