Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Un appuntamento natalizio e due eventi di grande cultura animano il mio nuovo fine settimana

Il Villaggio delle Meraviglie

3,2,1 e il Natale è (quasi) arrivato in città! Per tutti colore che, come me, amano le festività (e che iniziano ad addobbare l'albero a fine agosto, ma non lo diciamo) questo week-end promette un appuntamento imperdibile, il Villaggio delle Meraviglie, che torna nella bellissima cornice dei Giardini Indro Montanelli. Tra alberi di Natale, fattoria degli Elfi, piste di pattinaggio e la magica giostra Fiocco di Neve, il divertimento per adulti e bambini è assicurato (e io ci resterò almeno tre giorni, ma questo è un altro discorso).

Seconda tappa al Teatro Carcano, dove debutta Le nostre anime di Notte, con la magnifica Lella Costa ed Elia Schilton, e per la regia di Serena Sinigaglia. Lo spettacolo è tratto dal classico dell'autore americano Kent Haruf, un romanzo che addolcisce l’anima e le regala sollievo e fiducia, portando in scena la storia di due persone anziane, sole, che decidono di tenersi compagnia di notte, con dolcezza e delicatezza.

Infine, appuntamento imperdibile con BookCity Milano, che torna in città con un’edizione speciale dedicata alla vita ibrida, un argomento attuale, figlio della complessità contemporanea e pronto a coinvolgere il pubblico nei numerosi eventi della manifestazione. In pche parole: vietato mancare.