Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Due appuntamenti musicali e una mostra floreale promettono un weekend dove la primavera è la vera protagonista

Altro giro, altro weekend! Sperando di non dover uscire di casa con la pioggia (ma come diceva saggiamente mia nonna: "Maggio, vai adagio") la prima tappa è, o meglio, sono, i numerosi concerti di Piano City Milano, che per la sua 12° edizione torna in città con oltre 250 appuntamenti e più di 300 artisti in numerosi luoghi di cultura. Vietato mancare, anche solo per dire "io c'ero".

Ancora musica, questa volta in piazza Duomo con il concertone di Radio Italia Live, appuntamento immancabile (e gratuito) della primavera milanese, con numerosi ospiti tra cui Achille Lauro, Articolo 31, Elodie, Tiziano Ferro, Tananai e tantissimi altri. Pronti a cantare a squarciagola come (senza offesa) i sedicenni?

Infine, immersione di relax nel giardino floreale ad opera dell'artista Matteo Cibic sul Naviglio, un'oasi naturalistica di api, farfalle e piante colorate che si muovono come in una dimensione onirica, in cui immergersi totalmente. Se cercate un angolo di Milano dove non essere a Milano, questo è il posto giusto.