Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Due festival imperdibili dedicati al cibo e al design e una rassegna di cinema all'aperto aprono le porte al nuovo mese di settembre

Ebbene sì, le vacanze sono finite e il rientro a Milano è già diventato realtà. Per fortuna i numerosi eventi di questo primo weekend di settembre ci fanno immergere in un'atmosfera di festa, dove l'estate è ancora viva e la luce fino a tardi è la nostra migliore compagna di avventure.

Ecco allora, tra buon cibo e deisng, tre appuntamenti da non perdere per un fine settimana pieno di divertimento.

Si inizia con Ikea Festival, manifestazione dedicata all'arredamento che negli store di Corsico, San Donato e Carugate ospiterà numerosi seminari con interior designer pronti a dare consigli pratici su come ottimizzare gli spazi. Se, come me, non avete ancora chiaro come prendere le misure di un tavolo, questo evento è quello che fa per voi.

Secondo appuntamento al Lambrate Beer Festival, dedicato alla birra artigianale e all’ottimo cibo di strada tra gnocco fritto, piadine e hamburger speciali. Un evento da cogliere al volo in questi ultimi giorni d'estate, che ci farà sentire ancora un po' in vacanza.

Infine, tutti pronti a goderci un film all'aperto con Arianteo, la manifestazione del cinema estivo che prosegue anche in questi giorni nel bellissimo cortile di Palazzo Reale e nel magico Chiostro dell’Incoronata. Due luoghi unici, in cui ricordarci perchè amiamo follemente, e ogni giorno di più, questa città.