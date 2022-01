Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Si inizia da un mercatino vintage speciale, per poi scoprire uno spettacolo a teatro e una mostra di grande valore

Facebook @Semplicemente Milano di Andrea Cherchi

Nuovo weekend in arrivo, nuova agenda da pianificare.

La mia scelta punta dritto a East Market, il mercatino vintage con abbigliamento e accessori in via Mecenate, con oltre trecento espositori. Tra dischi di vinile, riviste, abbigliamento vintage e artigianato, tornerò sicuramente a casa con un oggetto della serie "oddio ma come ho fatto a vivere senza fino ad ora".

Biglietto pronto, poi, al Teatro Manzoni per il Don Chisciotte con Alessio Boni e la raffinata Serra Yilmaz, che porta in scena uno dei miei romanzi preferiti da sempre.

Infine, tappa obbligata da Wow Spazio Fumetto per scoprire la mostra Libere di... Vivere sulla violenza sulle donne e la disparità di genere, attraverso la graphic novel "La ragazza di stracci". Un'occasione importante per mettere, e rimettere sempre, al centro le tematiche dell’indipendenza economica e della violenza domestica. Per non dimenticare mai.