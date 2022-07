Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Una folle regata sul Naviglio, un festival della birra e il cinema all'aperto sono i protagonisti del mio nuovo weekend in arrivo

Facebook @Giovanni Baga

Eventi gastronomici, cinema e una folle regata sono la mia scelta per il weekend in arrivo. Se non sapete ancora che cosa fare o se cercate quell'appuntamento "super bello" da raccontare per i due giorni successivi, siete nel posto giusto.

Primo appuntamento da segnarvi in agenda venerdì: Birra in Villa, il festival della birra artigianale che torna anche quest'anno nella magica cornice di Villa Arconati, per trascorrere una serata speciale sotto le stelle. Vi innamorerete della villa e sarete felici di aver tradito il vostro divano (oltre che di aver letto questo articolo).

Seconda tappa sabato alla Carton boat race, una regata unica nel suo genere che si terrà sulle acque del Naviglio Grande e che vedrà sfidarsi delle imbarcazioni costruite con cartone e nastro per i pacchi. Siete pronti a prendere il largo? Io, con la mia totale assenza di praticità, sono più che altro pronta a prendere il fondo, e mentre tutti si affannano a progettare la loro barca, ho già scelto il colore del salvagente da portarmi.

Infine, appuntamento immancabile all'Arena Milano Est, dove il week-end è dedicato al cinema all’aperto, con la proiezione de La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro (venerdì) e di Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski (sabato). Perchè, diciamocelo, cosa c'è di più bello che guardare un film sotto le stelle? Guardare un film con Tom Cruise.