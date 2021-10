Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Gli eventi gastronomici non sono mai abbastanza, e se ci aggiungi due iniziative speciali il gioco (e il weekend) è fatto

@Monstera Pexels

Se l'autunno è ormai ufficialmente arrivato, il freddo sembra poter attendere ancora un po'. Che cosa c'è di meglio che gustarsi gli ultimi week-end all'aria aperta, tra i numerosi eventi che Milano riesce a regalarci?

La mia agenda prevede una tappa obbligata alla Settimana della Pizza da Eataly, per scoprire tutti i sapori e le varie forme che il piatto più amato dagli italiani può assumere: alla pala, al padellino, sottile e napoletana. Un'ottima scusa per decretare, una volta per tutte, quale formato è il migliore (assaggiandole di persona, ovviamente).

Andrei poi al Pumpkin Patch a Gaggiano, presso i Mirtilli di San Vito, per raccogliere una bella zucca in vista di Halloween (che poi io la cucinerò al forno e non la userò come decorazione è un'altra storia, e non credo che questa sia la sede adatta per dettagliare meglio il mio piano strategico).

Infine, scoprirei la mostra dedicata agli Oceani in Bicocca, ideata per sensibilizzare i visitatori e il mondo accademico sul tema dell’inquinamento dei mari. Il percorso espositivo è una vera esperienza interattiva lungo tre aree tematiche che raccontano la biodiversità degli ecosistemi marini e il problema dell’inquinamento della plastica. "Sempre la stessa storia" potrà pensare qualcuno. Ma se la storia va cambiata, bisognerà pur iniziare a fare qualcosa di diverso. Partendo, per esempio, da una mostra.