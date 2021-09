Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

Tra moda e beneficenza, c'è ancora tempo per sognare tra i film d'animazione della nostra infanzia. I miei consigli per questo week-end d'autunno in arrivo

Benvenuto autunno! Mai come adesso Milano fa rima con eventi, di ogni tipo, di ogni forma e in ogni luogo. Tra moda, beneficenza e mostre da scoprire, ecco la mia scelta per questo week-end speciale in arrivo.

Si inizia dall'immancabile Fashion Week, che finalmente torna in presenza con eventi, presentazioni e sfilate dal vivo. Tra cocktail party e appuntamenti live, sono pronta a subire il fascino di una delle settimane più attese dell'anno. Già mi vedo davanti allo specchio a provare abiti su abiti, scarpe e controscarpe, per poi svoltare l'angolo e trovare pigiami e tute strappate indossati con quella disinvoltura che io non ho mai avuto (nella vita c'è sempre da imparare, Ça va sans dire).

Poi, il pigiama lo indosserei io, ma questa volta per una buona causa, la maratona di beneficenza organizzata da Lilt in Gae Aulenti, per offrire accoglienza e assistenza ai bambini malati di tumore (venerdì). Ok, è all'alba, ma vuoi mettere l'emozione di vedere la tua città deserta (e di berti un - facciamo due - caffè per ingranare?)

Infine, andrei al Mudec per scoprire la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali e l’esposizione dei bozzetti preparatori incentrati sui personaggi. Sarà che sono diventata mamma da poco, sarà un po' di nostalgia, ma ho voglia di tuffarmi nel passato e di sognare ancora un po'. Senza contare che ormai sono anche grande per affrontare la terribile strega di Biancaneve. Credo.