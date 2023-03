Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Le Giornate Fai di Primavera, gli sport acquatici in Darsena e una speciale festa all'aperto accolgono la nuova stagione

Villa Necchi Campiglio

E la primavera è arrivata!

Che cosa c'è di più bello che scoprire i bellissimi eventi in città?

Si inizia da un grande appuntamento, le Giornate Fai di Primavera, con numerosi luoghi di cultura aperti al pubblico tra cui Palazzina Appiani, Casa Verdi e l’Ippodromo di San Siro. In poche parole: impossibile mancare.

Al Parco Monte Stella arriva invece una speciale Festa di primavera, con numerose attività all’aperto per adulti e bambini, per respirare l'aria nuova della stagione più bella dell'anno.

In Darsena infine, presso l’Associazione Nazionale Marinai D’Italia, arriva uno speciale Open Day per provare gli sport acquatici tra Sup, canoa, Dragon Boat e la Voga Veneta. Pronti a portarvi il Voltaren?