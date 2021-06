Le 3 cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

Cosa fare a Milano in questo primo week-end d'estate? Visto che il caldo non è il mio forte ("E di chi lo è?" - direte voi - "Di chi va a correre a pranzo con la maglietta nera e i bermuda" rispondo io), ho deciso che potrei optare per tre eventi serali o al mattino presto, perchè all'aria aperta è bello, ma al fresco ancora di più.

Andrei sicuramente in Triennale, nel suoi bellissimo giardino, alla festa organizzata da Le Cannibale con musica elettronica. La serata è il secondo appuntamento di Traiettorie Trasversali, un ciclo di cinque eventi dedicati all'incontro di linguaggi audio e video, tra musica e spettacoli immersivi. Uno di quei format, detto in modo ruspante, in cui "c'è di tutto un po'", e alla fine torni a casa che ti sembra di essere stata a 5 party diversi e sei a posto per un mese.

Dopo la musica, il relax: per immergermi nella natura e (ri)trovare me stessa mi prenoterei una lezione di yoga al mattino da Holis Week, la manifestazione alla Cascina Gaggioli dedicata al benessere di mente e corpo. Tra un massaggio e un consulto di tarocchi, è la volta buona che non torno più a casa.

Infine, mi godrei un concerto di Piano City Milano, una delle rassegne che più amo della mia città, all'ora del tramonto. Il programma è ricco e gli eventi numerosi (100 concerti!); intanto mi segno in agenda l'omaggio ai Beatles del grande pianista Fabrizio Grecchi ai Giardini di San Fausitno. Sia mai che, per una volta, io riesca ad azzeccare le parole di Let It Be.