Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Attività all'aria aperta, luoghi nascosti che aprono le loro porte e una mostra dedicata alle donne e alla cultura. Il nuovo fine settimana è in arrivo

Facebook @Semplicemente Milano di Andrea Cherchi

Cosa fare a Milano nel primo weekend di primavera?

Personalmente non ho grossi dubbi: le Giornate FAI di Primavera saranno per me - e, spero, per molti cittadini e turisti - l'occasione giusta per visitare palazzi e musei bellissimi, solitamente chiusi al pubblico. Da Villa Necchi Campiglio a Palazzina Appiani, fino a Palazzo Orsini, non basteranno due giorni per scoprirli tutti.

Trascorrerò poi qualche ora all'aria aperta al Parco Agos, dove sono previste numerose attività gratuite per le famiglie, tra cui letture di libri sulla sostenibilità e gare di corsa.

Infine, mi concederò una visita alla mostra Ritratte, a Palazzo Reale, dedicata alle direttrici dei più grandi musei italiani. A ritrarle con la sua macchina fotografica, all'interno dei musei dove lavorano, Gerald Bruneau. In una sorta di Grand Tour che tocca 14 importanti città italiane, la mostra è l'occasione giusta per scoprire il talento e la passione che si celano dietro alcuni dei più importanti musei d'Italia. E che raccontano il bellissimo universo femminile della cultura.