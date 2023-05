Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Il festival dell'aperitivo, una festa dedicata alle meraviglie e un appuntamento per gli amanti del surf promettono un weekend semplicemente imperdibile

Feste, feste e ancora feste animano Milano in questo nuovo weekend di maggio, dalla mattina alla sera, in ogni luogo e in ogni dove.

Si inziai con la festa alla Biblioteca degli Alberi, appuntamento imperdibile dedicato alle meraviglie, con spettacoli di teatro di strada e di arti circensi da ammirare all'aria aperta. Impossibile perdersi le acrobazione del funambolo Andrea Loreni, che sabato percorrerà i 205 metri che separano il Bosco Verticale dalla Torre Unicredit a 140 metri d'altezza.

Se il fine settimana fa rima con “aperitivo”, impossibile perdersi il Festival dell’Aperitivo, che a Nhow Hotel porta una tre giorni speciale di degustazioni, masterclass e intrattenimento dedicata all'appuntamento più amato dai milanesi (e non solo).

Infine, gli amanti del surf e dello skate non possono invece perdersi lo Skate and Surf Film Festival Milano, la prima tappa europea itinerante di "House of Vans" che approda all’Ex Macello per una tre giorni di esibizioni, concerti, workshops, dj set e skate contest. Preparate un cappellino, dite qualche "bro", e il gioco è fatto.