Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Il Festival del Nord Europa, un laboratorio per fotoreporter e il fascino dei viaggi nello Spazio

Ben arrivato, maggio! Il weekend della Festa del Lavoro accoglie cittadini e turisti con tantissimi eventi aperti a tutti: mostre, incontri, spettacoli e laboratori.

Per una che non sta mai ferma (e che rischia comunque di arrivare tardi ovunque), ecco la selezione dei tre eventi semplicemente imperdibili.

Si inizia con i Boreali Nordic Festival, il festival dedicato al Nord Europa al Franco Parenti, con mostre, talk e laboratori per le famiglie, per far scoprire una delle culture più affascinanti al mondo (e, magari, gustare gli Smørrebrød, quelle deliziose fette di pane di segale imburrate, con carne, pesce, salumi o formaggi ... Ah, dite che sono andata fuori tema?).

Seconda tappa al Mudec, dove proverò ad imbucarmi nel laboratorio per fotoreporter a cura di Mudec Education in collaborazione con Fujifilm. Sia mai che ci ricordiamo tutti che scattare foto non significa (ripetiamolo insieme) farsi i selfie.

Infine, mi immergerò nei laboratori al Museo della Scienza dove, tra cinema virtuale e rocce lunari, sarà possibile ammirare la tuta spaziale indossata da Samantha Cristoforetti durante la Missione Futura. Semplicemente, impossibile mancare.