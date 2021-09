Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano

Se il rientro in città dopo le vacanze non mette propriamente di buon umore, Milano è pronta a ridarci il sorriso con numerosi eventi imperdibili, dal design al food, tutti da scoprire.

Personalmente inizierei il mio fine settimana immergendomi nei colori della Design Week, che finalmente torna a Milano con appuntamenti che animano tantissimi quartieri della città. Mi tufferei sicuramente nelle vie di Brera, una delle zone che più amo e che saprà stupirmi con i suoi 90 eventi in programma e i 130 espositori presenti (magari è anche la volta buona in cui riesco a non essere trascinata dalla folla tra un rubinetto contemporaneo e un'installazione concettuale, e a gustarmi davvero qualche showroom, ma questo è un altro discorso).

Sempre in tema di Fuorisalone (non ce n'è mai abbastanza) andrei da Base a scoprire We Will Design, una sperimentazione che parte dal micromondo di una stanza-atelier, ampliandosi fino a spalancare uno sguardo sul nostro ecosistema Terra, per co-progettare un futuro più sostenibile attraverso il design. Visto che, detto così, è tutto molto bello ma poco comprensibile, la cosa migliore è andarci di persona (e se poi ci scappa anche un giro in Tortona, tanto meglio).

Ultimo, ma non meno importante: il Mercato Centrale in piazza Duca d'Aosta. Se ne parla da tempo, e finalmente l'inaugurazione, slittata a causa della pandemia, è avvenuta giovedì 2 settembre. Tra i dolci della Pasticceria Martesana, il pane di Crosta, fish and cocktail bar, credo che mi stabilirò lì in pianta stabile per almeno 24 ore. Tanto il tempo delle insalatine d'estate è finito, no?