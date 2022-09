Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Uno speciale campo di zucche a tema medioevale, la fiera degli amici a quattro zampe e un appuntamento culinario rendono questo weekend imperdibile

Che cosa c'è di meglio che scoprire tutti i bellissimi eventi di questo nuovo week-end? Vivere i bellissimi eventi di questo nuovo week-end!

Il mio personale percorso mi porterà innanzitutto al campo di zucche da Pura Vida Farm, a San Martino Siccomario, che in questi giorni ospiterà una speciale festa a tema medioevale tra cavalieri, dame e armature. Della serie: impossibile mancare, impossibile non postare.

Secondo appuntamento da Quattrozampeinfiera, manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe che torna al Parco Esposizioni di Novegro con numerose attività, laboratori e sport cinofili. Visto che mio figlio inizia a chiedermi un cane, tanto vale iniziare a fare dei giri di perlustrazione (e poi, magari, provare a fargli cambiare idea).

Infine, ultima tappa al Mercato Centrale, che in occasione del suo primo compleanno festeggia per tutto il mese di settembre con eventi e performance, e chiuderà questo periodo con una festa speciale venerdì, aperta al pubblico. Una bellissima occasione per scoprire questo spazio, assistere agli show cooking e farsi coinvolgere da tantissimi, e diversissimi, sapori.