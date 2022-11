Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La mostra sui corpi umani, un concerto al buio e un appuntamento scientifico segnano la mia nuova agenda del weekend

Chi l'ha detto che la pioggia ferma gli eventi di Milano? Il nuovo fine settimana in arrivo è una vera sferzata di energia all'insegna delle novità, tra mostre, festival e musica.

Inizierò il mio week-end con la mostra Body Worlds, che vede come protagonisti i corpi umani conservati grazie alla tecnica della plastinazione, che torna a Milano nella bellissima cornice della Galleria dei Mosaici in Stazione Centrale. Farà impressione? Sì. La vedrò comunque? Ovvio.

Secondo appuntamento dedicato alla scienza, con il ritorno di Focus Live al Museo della Scienza, una tre giorni con più di 100 ospiti del mondo scientifico e oltre 70 appuntamenti. Visto che in fisica e in matematica non ero propriamente una cima, forse è arrivato il momento di riscattarmi. O almeno di provarci.

Infine, tappa musicale con un concerto al buio al Conservatorio Verdi, ideato dal pianista e compositore Cesare Picco che, insieme a CBM Italia onlus - impegnata in progetti di cura e prevenzione della cecità - accompagna il pubblico in un’esperienza unica dove viene stravolto l’uso comune dei sensi. Vietato mancare.