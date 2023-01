Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Lo Schiaccianoci in un imperdibile spettacolo marionettistico e altri due appuntamenti rendono questo weekend dell'Epifania davvero speciale

Lo Schiaccianoci

Cosa fare a Milano in quelli che, per molti, sono gli ultimi giorni di festa?

Tra spettacoli a teatro, villaggi di Natale e attività per i più piccoli, questo fine settimana di passaggio riesce davvero a sorprendere adulti e bambini con tantissimi appuntamenti imperdibili.

Ecco che allora il mio week-end dell'Epifania inizierà dallo spettacolo dello Schiaccianoci al Piccolo Teatro Grassi, un evento unico nel suo genere, che vede protagoniste le marionette della storica Compagnia Carlo Colla & Figli. Per chi si vuole emozionare e credere del destino, questo è sicuramente l'appuntamento giusto.

Seconda tappa ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore di Porta Venezia, dove saluterò il Villaggio delle Meraviglie, che anche quest'anno è riuscto ad emozionare adulti e bambini con il suo albero di Natale, la fattoria degli Elfi e la magica giostra Fiocco di Neve.

Infine, visita immancabile a Jurassic Expo in Tour, la mostra itinerante tra dinosauri fantastici e animali preistorici. Questi sono gli ultimi giorni per ammirarla (tradotto: mettetevi già in coda).