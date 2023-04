Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano Una speciale caccia alle uova, laboratori creativi e un mercatino di fiori raccontano il lungo weekend di Pasqua in arrivo

Ph. Pixabay

Il colore e il divertimento sono i protagonisti del nuovo weekend di Pasqua, un'occasione unica per scoprire tre eventi semplicemente imperdibili in città.

Si inizia con un speciale caccia alle uova da PuraVida Farm, un'occasione unica per divertirsi in mezzo alla natura tra giochi, animali, attività e laboratori creativi.

Per gli amanti dei fiori e dell'artigianalità, tappa obbligata al mercatino di primavera in Piazza Portello tra fiori, artigiani e sapori: un vero viaggio tra i colori della primavera, per dimenticarsi di essere in città.

Infine, i piccoli grandi creativi troveranno al Museo della Scienza uno spazio unico per sperimentare le loro capacità con tanti laboratori diversi, come quello per realizzare un biglietto tridimensionale o quello per creare un’animazione digitale. Pronti a mettervi in gioco?