Le tre cose da fare assolutamente in questo weekend a Milano La mostra di Oliviero Toscani a Palazzo Reale, un cinema in cuffia molto speciale e un festival hawaiano. Il weekend è servito

Facebook @Parco Tittoni

Fotografia, cinema all'aperto e un festival dal sapore hawaiano sono le tre parole chiave del nuovo week-end.

Se non sapete da che parte iniziare, se tra cento attività vi fate cogliere dal dubbio patologico e non combinate mai nulla, ecco tre consigli per sapere quando uscire di casa (ma soprattutto per sapere dove andare).

Si inizia con la mostra di Oliviero Toscani a Palazzo Reale, un racconto visivo con quasi mille fotografie di quella che è la più grande esposizione mai dedicata in Italia al grande fotografo in omaggio ai suoi ottant’anni. L'esibizione raccoglie i lavori da lui realizzati dai primi anni ’60 fino a oggi: immagini e campagne pubblicitarie che lo hanno reso noto e riconoscibile in tutto il mondo. Iniziate a prendere il biglietto, e preparatevi ad immergervi nel suo universo.

Seconda tappa da Mare Culturale Urbano, dove una rassegna di cinema all'aperto (e in cuffia!) è pronta a far emozionare il grande pubblico. Segnatevi in agenda la proiezione di “Troppo Cattivi", nuovo film d'animazione per famiglie, domenica sera. Non resterete delusi (e probabilmente verserete anche qualche lacrima).

Infine, per chi cerca atmosfere hawaiane, l’appuntamento è al festival dell’ukulele, all’interno dei bellissimi eventi del Parco Tittoni. Tra laboratori, workshop e sessioni di musica, vi sembrerà davvero di essere a Honolulu.