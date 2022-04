Le tre cose da fare assolutamente nel weekend di Pasqua a Milano La scoperta dei segreti del Parco Sempione, il mistero del volo da Volandia e una speciale caccia al tesoro per Pasquetta. E dal mio weekend è tutto

Tra uova di cioccolata e programmi ancora da decidere, la Pasqua è (finalmente?) arrivata.

Il mio obiettivo sarà trascorrerla il più possibile all'aria aperta, perchè non ne posso più degli spazi al chiuso e dell'inverno (sì, sono una di quelle che trovate in giro per la città anche alle 23 dopo cena per "prendere una boccata d'aria, che tanto fa sempre bene").

Ciò detto, il mio personalissimo programma del fine settimana mi porterà innanziutto al Parco Sempione, dove il Fai ha organizzato una giornata (per i bambini, ma che c'importa?) per gli amanti della natura. Si faranno passeggiate e, muniti di matita e taccuino, si scoveranno e coloreranno i "tesori verdi" custoditi nel cuore della città. Ok, ora che la rileggo, diciamo che se si ha un bambino - proprio, o un nipote, o il figlio di amici - è più facile partecipare, ecco.

Mi fionderò poi da Volandia, il museo del volo e della storia dell’aviazione, non tanto per capirne i trucchi e i segreti, ma perchè penso che una full immersion di questo tipo potrebbe servirmi per superare la paura di volare. Non dite di no, perchè altrimenti mi resta solo lo sciamano.

Infine, mi godrò una Pasquetta speciale da Bam – Biblioteca degli Alberi – tra un pic-nic all’aria aperta e una divertente caccia al tesoro. Le ho sempre amate e non le ho mai capite, probabilmente mi ritroverò dall'altro lato della città mentre tutti sono nel posto giusto, ma tentar non nuoce (o almeno, non più del solito).