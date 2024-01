Perché ho iniziato lo "sciopero del biglietto" sui treni Trenord

Un treno Trenord

Con lo scoccare del 2024 è iniziata la mia personalissima battaglia contro Trenord. Una campagna incivile, lo ammetto, perché comporta pagare un trasporto pubblico solo quando questo funziona realmente, dunque poche volte. In breve: dopo anni passati a sborsare 77 euro ogni primo giorno del mese, stanco dei continui ritardi e disagi, ho deciso che timbrerò il biglietto solo quando il servizio rispetterà non uno standard di qualità ma un banale canone di decenza.

La mia protesta è iniziata lunedì 8 gennaio, il primo vero lunedì dell'anno. Finite le feste e complici i due giorni di smartworking settimanali ho deciso che non avrei acquistato l'abbonamento, ma avrei utilizzato un carnet comprato a dicembre (33 euro per dieci biglietti per la fascia Mi1-Mi7). Dopo aver obliterato il primo ticket con un "tap" sull'app - con il treno in palese ritardo - ho deciso che quello successivo lo avrei timbrato a patto che si fossero verificate due condizioni contemporaneamente. Avrei pagato il biglietto se e solo se il treno fosse arrivato con un ritardo inferiore ai 10 minuti e se non fosse stato colmo di gente. Algebra booleana applicata al sistema ferroviario della Lombardia, in pratica.

Martedì pomeriggio non ho timbrato: il treno delle 17.30 è stato cancellato e quello successivo (alle 18) era così pieno che quasi non si riuscivano a chiudere le porte. Lo ripeto: il mio non è un comportamento civile, ma se devo arrivare in ritardo e viaggiare pigiato come una sardina, almeno voglio concedermi il "lusso" di non finanziare questa azienda. Non è una questione economica: 77 euro non spostano il mio bilancio famigliare e sono meno di una briciola nanoscopica per Trenord. Con questo atteggiamento rischio solo di prendere una multa (e ne sono consapevole); eppure è frustrante continuare a fare abbonamenti, sperare che la situazione migliori col tempo e invece resta sempre tutto uguale. Puro immobilismo di pregiata fattura italiana.

A dicembre 2019 avevo fatto un esperimento: cronometro alla mano avevo calcolato quanto tempo avevo buttato al vento in una settimana di spostamenti casa-lavoro (a causa dei ritardi di Trenord, ovviamente). Risultato? Un'ora e 44 minuti persi a causa dei ritardi. Secondo la Regione la situazione sarebbe migliorata con l'entrata in servizio dei nuovi treni Donizetti e Caravaggio. Sulla Milano-Varese, tuttavia, il "pre-covid" è arrivato ancora prima della pandemia: in questi anni non c'è stata nessuna variazione sostanziale. E diversi pendolari iniziano a essere stufi.