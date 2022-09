Perché Malpensa si chiama Malpensa

L'aeroporto di Malpensa

Non esistono foto o dipinti della cascina al suo massimo splendore. Non si conoscono le storie delle donne e degli uomini che la abitarono. Resistono i muri che trasudano storia e umanità (su cui la soprintendenza ha posto il vincolo). Eppure è stata quella cascina immersa nella brughiera a due passi dal Ticino a mettere le ali all'Italia. Letteralmente. È da Cascina Malpensa che è nata l'aviazione italiana e, successivamente, l'aeroporto internazionale che ne conserva il nome.

Ma perché Malpensa si chiama Malpensa? Per capire l'origine del nome bisogna tornare a fine 1700 quando una famiglia di Busto Arsizio, i Tosi, iniziò a bonificare i terreni paludosi della brughiera appena acquistati grazie all'editto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria del 6 settembre 1779. Editto che ordinò la vendita di tutte le brughiere e terreni incolti dei comuni a compratori intenzionati a renderli fertili e utilizzabili. La nuova cascina, costruita su un'area precedentemente mai sfruttata, si guadagnò presto il nomignolo di "Mal pensàa": frase in dialetto che significa "mal pensata".

Foto - Cascina Malpensa agli inizi del XX secolo

Tra la "Cascina malpensata" e i primi aerei, però, passa oltre un secolo di storia. Con il trascorrere degli anni i terreni passarono di mano in mano, dai Tosi ai Galbiati fino all'avvocato Casanova. Nel suo periodo di massimo splendore la cascina ospitò 24 famiglie di contadini (quindi circa 150-160 persone), il terreno tutto attorno era interamente fertile, suddiviso da filari di gelsi, viti, piante da frutta e tutta la proprietà era circondata da castagni e querce. Il declino della cascina iniziò nel 1832 quando i terreni furono espropriati dal governo austriaco che li destinò a esercitazioni militari (Cascina Malpensa ospitò il quartier generale di Radetzky all'epoca della battaglia di Novara). Il terreno circostante rimase luogo di manovre militari dell'esercito austriaco mentre dal 1861, con l'unità d'Italia, diventò caserma del reggimento Savoia Cavalleria.

Nel 1886 il podere e i fabbricati furono espropriati dal ministero della guerra del Regno d'Italia e l'area diventò proprietà del demanio per operazioni militari delle truppe a cavallo. Proprio con questo ultimo passaggio le operazioni di bonifica si fermarono e i coloni allora presenti furono trasferiti nelle cascine circostanti. I campi rimasero incolti, gli alberi da frutto iniziarono ad ammalarsi. Tutto cadde in rovina. E proprio questo passaggio permise ai Caproni di mettere le ali all'Italia.

Nel 1909 i fratelli Caproni, originari di Trento e di famiglia con solide tradizioni irredentiste, erano alla ricerca di un luogo in cui costruire aeroplani. Avevano in mente cosa fare ma non sapevano dove insediare la loro attività. "Attorno a noi (a Trento, ndr) - si legge nelle memorie di Federico Caproni - non vi erano che campi alberati e, per giunta, rinchiusi fra alte montagne. Vi era di peggio. Su tutto sovrastava l'Austria, che noi, ancora irredenti, non amavamo". I Caproni avevano stretto un accordo per un'area in Piemonte tra Alessandria e Milano, ma a causa di alcuni contrattempi burocratici i capostipiti dell'azienda iniziarono a sondare altre opportunità. Fu così che vennero a conoscenza di Cascina Malpensa.

"Un compagno di università, milanese, ebbe la felice idea di suggerirmi la Cascina Malpensa come il luogo meglio indicato per le nostre esperienze - si legge sempre nelle memorie di Federico Caproni -. Si trovava nell'alto Milanese, a 9 chilometri da Gallarate, sperduta in una brughiera. Veniva adibita alle esercitazioni annuali della cavalleria e dell'artiglieria ed era di proprietà del demanio militare. Dipendeva dal Comando del corpo d'armata di Milano. Si ottenne con facilità il permesso di provarvi l'aeroplano. Fu quello lo svolto decisivo della nostra vita. Ci portò in un ambiente che fin'allora non avevamo sospettata l'esistenza".

La "vecchia" cascina Malpensa era ormai un ricordo: "I nostri occhi spaziarono per la prima volta su di una pianura desertica, dall'aspetto contrastante in pieno con quello vario del paese da cui provenivamo, paese sovrappopolato di contadini, sfruttatori di ogni minuzzolo di terra - continuano le memorie di Caproni -. Dalla vista piana emergeva un unico fabbricato, di forma quadra, grande, semi abbandonato. Addossammo ad esso il nostro capannone di legno. Poche settimane dopo le prove ci diedero la certezza che avevamo loro richiesta e insegnarono a noi e agli altri che il modo migliore di utilizzare quelle brughiere era quello di servirsene come magnifici campi naturali di aviazione".

Foto - Il campo di aviazione di Malpensa

A Cascina Malpensa nacque il primo nucleo delle officine Caproni, capannoni che poi si spostarono più a sud verso Vizzola Ticino. Per la nascita dell'attuale aeroporto, invece, bisogna aspettare fino il 1948 quando alcuni politici e industriali della zona capeggiati dal cavaliere Benigno Ajroldi, presidente dell'allora Banca Alto Milanese, si fecero carico del ripristino postbellico delle piste della Caproni, danneggiate dai tedeschi dopo la ritirata del 1945. Non solo, la pista venne allungata a 1800 metri e l'aeroporto fu dotato di una piccola aerostazione composta da una baracca di legno. Così nacque "Aeroporto città di Busto Arsizio". Nel 1952 il comune di Milano, attraverso Sea, entrò nella società aeroporto Busto fino ad assumerne il controllo. E così Malpensa diventò Malpensa.