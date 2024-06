Bper banca sponsor ufficiale di milano21, al via domenica 24 novembre 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Domenica 24 novembre BPER Banca correrà insieme a Milano21, l’evento ideato e organizzato da MG Sport, ultima tappa nel circuito nazionale FollowYourPassion di quest’anno. Milano21 è una grande gara podistica internazionale, un evento sportivo in forte crescita che quest’anno potrà contare sull’energia e la forza di BPER, primario gruppo bancario nazionale, sponsor ufficiale dell’evento. L’edizione 2023 ha visto 1600 runner stranieri da oltre 70 nazioni, 8mila partecipanti totali, dei quali il 30% di donne. La gara è stata incoronata seconda mezza maratona per numero di partecipanti in Italia e ha ottenuto un incremento del 60% di partecipanti rispetto all’edizione 2022. Dopo il grande successo dello scorso anno si attende per il 24 novembre una ulteriore crescita di partecipanti nelle due distanze previste dalla gara, la mezza maratona omologata e certificata Fidal da 21,097km e la 10km dove si potrà scegliere tra competitiva e non competitiva. Un percorso che sarà veloce e pianeggiante, per i runner pronti a sfidare sé stessi e il cronometro ma anche per tutti coloro che vorranno semplicemente scendere in strada correndo tra piazza Duomo, Castello Sforzesco, Darsena e CityLife ed esser protagonisti della festa pensando solo a divertimento e benessere. “Siamo entusiasti di sostenere un evento di grande rilevanza come Milano21” afferma Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER. “Questa partnership riflette il nostro impegno nel promuovere lo sport e il benessere nella comunità. Crediamo che eventi come questo non solo favoriscano uno stile di vita sano, ma contribuiscano anche a creare momenti di aggregazione e condivisione. Siamo pronti a correre insieme ai partecipanti e a supportarli nel raggiungere i loro obiettivi.” “A cinque mesi dall’evento, MG Sport è con orgoglio che presenta questa nuova partnership per Milano21 con una grande azienda come BPER – commenta il direttore generale di MG Sport Andrea Trabuio -. Ci uniscono importanti valori e la voglia di crescere insieme, di essere vicini alle persone, dando concretezza ai loro sogni. Sportivi e motivazionali per quanto ci riguarda, di vita e professionali per BPER. Insieme in questi mesi lavoreremo per far crescere questo evento, sempre più amato, in qualità e quantità, l’obiettivo è portare a correre e a muoversi sempre più persone”. ISCRIZIONI - Le iscrizioni on line saranno aperte fino alle ore 23,59 di giovedì 21 Novembre 2024, sarà possibile iscriversi sul campo gara solo alle gare non competitive e fino a esaurimento pettorali. CHI È BPER Banca BPER è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che comprende BPER Banca, Banco di Sardegna e BPER Banca Private Cesare Ponti. Ha 20 mila dipendenti e 1.650 filiali dislocate in tutta Italia, al servizio di oltre 5 milioni di clienti. È il terzo Gruppo bancario quotato nazionale per raccolta globale e numero di sportelli e ha una struttura organizzativa composta da 10 Direzioni Regionali. IL 2024 DI MG SPORT Anche nel 2024 MG Sport con il brand FollowYourPassion si conferma organizzatore leader nel mondo dell’endurance, con gare di corsa, ciclismo su strada e mountain biking, nuoto in acque libere e triathlon. Ben 18 gli eventi in calendario. Il calendario 3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 4 febbraio – Bergamo21 20 aprile – MilanoTRI – Idroscalo 20 aprile – Milano10K 25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) 5 maggio – Olbia21 18 maggio – The Loop Roma 9 giugno – MontBlanc Granfondo 7 luglio – LovereTRI 27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon 14 settembre F1RE Cycling 15 settembre – Monza21 5-6 ottobre – PeschieraTRI 20 ottobre – The Loop Milano 24 novembre – Milano21