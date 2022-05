Milano, municipio 2: in partenza una campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita dedicata alle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

SYNLAB, dopo il successo della campagna “Cuore di Donna” attivata all’interno del Municipio 9 e in diverse aree della Lombardia, annuncia la possibilità di accedere a uno screening cardiovascolare gratuito all’interno del Municipio 2, abbracciando l’intera area di NoLo. A partire da martedì 7 giugno sarà possibile, presso il Poliambulatorio SYNLAB di via Padova 107, prenotare una valutazione gratuita del proprio rischio cardiovascolare globale (comprensiva di analisi ematochimiche, misurazione della pressione arteriosa e questionario anamnestico). Alle Pazienti che risulteranno “a rischio” sarà offerto gratuitamente un approfondimento clinico comprensivo di visita specialistica cardiologica ed elettrocardiogramma. La campagna è rivolta a tutte le donne sane (non già in cura per patologie cardiovascolari) residenti nel Municipio 2 e di età compresa tra i 35 e i 69 anni interessate a prevenire la cardiopatia ischemica. Fare “educazione” sul rischio cardiovascolare femminile è fondamentale, poiché pochi, purtroppo, sanno che il Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero, ma la Cardiopatia Ischemica, patologia che causa la morte di una donna su tre ogni anno. Sottovalutata in termini statistici, la malattia cardiaca nella donna è anche trascurata per l’atipicità dei sintomi: le donne colpite da attacco cardiaco spesso presentano manifestazioni diverse da quelle maschili e facilmente assimilabili ai classici sintomi della sindrome menopausale. Risulta quindi chiaro quanto sia fondamentale fare prevenzione su questa tematica ancora oggetto di un bias culturale importante. Cuore di Donna è un progetto che SYNLAB sta proponendo su scala nazionale: oltre alle singole campagne di screening territoriali, sono state concretizzate molteplici attività finalizzate a fare educazione sanitaria e divulgazione, primo fra tutti un vademecum informativo (scaricabile gratuitamente sul sito www.synlab.it e reperibile in forma cartacea presso le accettazioni dei Centri SYNLAB), un coinvolgente video cartoon, video-pillole di approfondimento a voce dei Cardiologi SYNLAB e incontri aperti al pubblico. Per accedere alla campagna Cuore di Donna riservata alle donne residenti nel Municipio 2 sarà necessario prenotarsi, a partire da martedì 7 giugno, chiamando il numero 02 00622249 dal martedì al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e il sabato dalle 9:30 alle 11:30 (campagna attiva fino a esaurimento posti). SYNLAB non finisce tuttavia di sorprendere le sue Pazienti meneghine: il Poliambulatorio di via Padova, nel periodo estivo, sarà protagonista di una seconda campagna di prevenzione, questa volta dedicata al pavimento pelvico. Argomento troppo spesso trattato come tabù, la corretta funzionalità del pavimento pelvico ha invece un forte impatto sulla qualità della vita delle persone, in particolare delle donne, che, statisticamente, sono maggiormente colpite da disturbi legati a questa struttura del nostro organismo. Prossimamente, nella sezione “eventi” del sito www.synlab.it, verranno dati tutti i dettagli su questa nuova campagna.