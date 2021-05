Elezioni amministrative 2021 si candida a sindaco un giovane personaggio politico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Elezioni Amministrative 2021 Milano Municipio 1 Cari Cittadini Milanesi, Sono Luca Nascimbene, sono un giovane personaggio politico, mi sono appassionato di politica in età adolescenziale, fin dai tempi delle scuole superiori, con le mie conoscenze vaste in ambito politico e del diritto Italiano, mi sono candidato in diverse elezioni Amministrative e Regionali in qualità di consigliere. Di professione sono Collaboratore Giornalistico e Scrittore di Romanzi e Poesie. Mi candido alle Amministrative Milanesi presso il municipio I perchè desidero vedere Milano su misura compatibile con tutti , Giovanile, Competente, che sia sempre avanti e che non lasci indietro nessuno. Qualora dovessi essere eletto Sindaco, mi taglierò subito lo stipendio e obbligherò tutto il mio staff a tagliarsi lo stipendio per creare un fondo amministrativo per i concittadini che hanno veramente bisogno per esempio: " i disoccupati, le famiglie che non riescono arrivare a fine mese, i pensionati che non riescono a pagare l'affitto...." Io sono figlio di commerciante con P.Iva, nonostante vi sia questa pandemia globale denominata COVID19, mi fa molto male pensare che a Milano molti commercianti, negozianti, ristoratori, stanno chiudendo perchè il governo non sta dando un segnale e un aiuto concreto a questa categoria molto svantaggiata!!!. Cambiare si può!! e si deve portare aria nuova in municipio I.

Firmato Dottor.Nascimbene Luca