“Cantiere circe” open call per drammaturghi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Cantiere Circe, questo il nome del progetto, sarà un luogo d’incontro e un laboratorio di ricerca, un esercizio di sguardo, di scoperta e di osservazione per generare nuove visioni, nuove possibilità interpretative tracciando vie d’uscita da ogni costrizione identitaria e di genere. Primo obiettivo di Cantiere Circe sarà l’ideazione e la realizzazione dello spettacolo Circe che sarà in scena dal 4 al 14 Maggio presso la Sala Cavallerizza del Teatro Litta di Milano. Circe è un modello potente e non sacrificale, è una forza primordiale, vasta e antica. Per questo partiamo da lei. Non è necessario in Circe un vero e proprio lavoro di contro mitologia per portare alla luce una coscienza femminile e dissolvere le narrazioni costruite per celarla e tenerla a bada. La sua potenza è già tutta li. Bisogna solo spostare lo sguardo. La candidatura, senza limiti di età, nazionalità o genere, potrà essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio 2023. Le candidature dovranno pervenire alla mail: compcorradodelia@gmail.com È previsto un contributo di 1.000€ per la scrittura del testo, più il pagamento dei diritti Siae. Non sono previsti rimborsi per eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio. Per accettazione della candidatura, verranno richiesti: - CV aggiornato riportante data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico - relazione sintetica che esprima la propria visione sul progetto (max 2000 battute) - invio di testi (o stralci) in pdf, che possano far comprendere la qualità della scrittura del/la candidato/a. Non obbligatorio, ma utile per la valutazione: - Breve scrittura drammaturgica (circa 1000 parole) su Circe, che possa tener conto degli obiettivi del progetto INFO: compcorradodelia@gmail.com www.corradodelia.it