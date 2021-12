Come addobbare l'albero di Natale

Manca poco al Natale e per non farsi trovare impreparati è arrivato il momento di pensare all'albero e ovviamente anche alle decorazioni.

Colori, luci e glitter vengono declinati in un’infinità di nuance in cui il classico si mischia al moderno e alle ultime tendenze. Addobbare l'albero significa quindi creare un’atmosfera allegra e gioiosa, ma nello stesso tempo non dimenticare lo stile dell’appartamento

L’albero è infatti il protagonista indiscusso degli addobbi, tanto da diventare per circa un mese un vero e proprio un elemento d’arredo. È molto importante scegliere con cura i colori e bilanciare attentamente le decorazioni per avere un risultato bello ed equilibrato, ma che rispecchi in pieno la propria personalità.

Ecco allora tutti i consigli per un albero di Natale davvero indimenticabile.

La scelta dei colori

L’albero di natale può essere slim, alto, o in miniatura, quello che conta è scegliere il colore predominante e declinare tutti gli addobbi su questa tinta sfruttando al meglio ogni nuance. Da quelle classiche a quelle più originali, questi sono i colori più trendy del Natale 2021.

Rosso, oro e verde

L’albero di Natale per eccellenza è quello che ha come colori predominanti il rosso, l’oro e il verde. Utilizzati da chi predilige uno stile classico rappresentano sempre una certezza. Mentre il rosso e il verde si trovano un po’ ovunque e possono essere sfruttati sulla tavola o in giardino, l’oro è più particolare e viene utilizzato soprattutto se si vuole illuminare l’ambiente.

Anche se rientra tra gli evergreen, la “preziosa” tonalità può essere sfruttata in modo tradizionale accostata al rosso, oppure in modo audace, abbinando questo colore con il nero, per creare un contrasto cromatico di sicuro effetto.

Blu e bianco è il nuovo trend

L’abbinamento blu-bianco è spesso il più azzeccato perché crea un ambiente suggestivo che ricorda molto i paesaggi innevati e ghiacciati. Oltre al bianco, il blu riesce ad esprimere tutta la sua bellezza anche con l’argento e l’oro, perché riesce a far risaltare al meglio entrambi i colori.

L'albero multicolor

Il Natale non vuol dire solo tradizione, ma anche la possibilità di portare in casa un tocco di freschezza e brio con un albero arcobaleno. Dovete solo dare libero sfogo alla vostra fantasia, scegliere pallini di colori e dimensioni differenti e il risultato sarà una decorazione unica e originale.