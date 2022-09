Nuovarredo Febal Casa inaugura il nuovo showroom

Nuovarredo, azienda leader nel settore arredamento con una rete di 28 punti vendita diffusi in Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia, vi invita il 30 settembre p.v. a partire dalle ore 17,00 all’inaugurazione della nuova area “Febal Casa” all’interno dello show room sito a Corsico (MI) in via dell’industria 1.

La partnership tra Nuovarredo e il noto marchio nazionale Febal ha dato vita ad uno spazio espositivo di quasi 1000 mq in cui viene rappresentato il meglio del design dell’arredamento italiano con tante novità dal punto di vista tecnologico per una casa sempre più funzionale e sostenibile.

All’evento parteciperà Anna Falchi (testimonial Nuovarredo) che realizzerà uno show cooking all’insegna della cucina tipica pugliese insieme alla chef Antonella Ricci, il tutto accompagnato dai vini della cantina pugliese Paolo Leo. All’interno dello spazio FEBAL CASA sarà ospitata l’esposizione d’arte contemporanea “CALCE” dell’artist designer Daniela Chionna. Un viaggio cromatico dalla Valle d’Itria alle coste del Salento, dove l’artista indaga l’identità di un Luogo cercando di riprodurre quel fascino vibrante di vita e storia che lo caratterizza. Un ciclo di quattro opere pittoriche di grandi dimensioni, di cui le prime tre ispirate al colore bianco-calce e alle tinte-stinte dei vecchi muri dei caseggiati dei centri storici e delle case costiere della Puglia, e la quarta ispirata alla lucente scogliera del Salento a strapiombo sull’Adriatico.