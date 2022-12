Passeggeri esasperati dalle borseggiatrici in metro', tensione e spintoni

Nelle scorse ore si sono verificati momenti di grande tensione in metro'. Un gruppo di passeggeri, infatti, esasperato da alcune borseggiatrici, ha iniziato un animato battibecco con loro. I fatti sono avvenuti nella stazione della linea gialla Turati.

Il video della lite è virale e sta girando sui social. Dopo diversi insulti, alcuni uomini hanno spintonato una delle ragazze, che è caduta a terra. Non è chiaro se tutto sia nato per un tentativo di scippo non riuscito. La giovane, visibilmente in stato interessante, ha urlato e ha chiesto aiuto. Altri hanno cercato di placare gli animi allontanando la folla.

Per questione di sicurezza, Atm ha deciso di fermare per qualche attimo il convoglio. Molti altri passeggeri si sono lamentati per la perdita di tempo e la tensione è rimasta altissima.

Non è la prima volta che le giovani ladre sono quasi "linciate" dai passeggeri. Poche settimane fa, braccate dai pendolari e da Striscia, hanno addirittura cercato riparo nell'ufficio della polmetro. Nonostante i controlli a tappeto, il fenomeno di queste gang di giovanissime rom è di difficile eradicazione. Spesso sono incinte e minorenni, rendendo complesso l'ottenimento di misure cautelari efficaci: collezionano denunce e arresti, ma servono a poco. In pochi giorni tornano in azione, fino a che non vengono pizzicate di nuovo, in una sorta di 'loop' legale.