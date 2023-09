La casa più stretta di Milano è a Brera

Se è vero che c'è una Milano tutta da scoprire, fatta non solo di grattacieli ma anche di edifici decisamente curiosi e ricchi di aneddoti, come ad esempio la Casa 770, le case igloo, oppure quelle che sembrano abitate dalle fate, allora non possiamo dimenticare nemmeno la casa più stretta della metropoli.

Oramai da qualche decennio, a Brera, tra il poliedrico palazzo all’angolo tra via Pontaccio e corso Garibaldi e il più moderno edificio al numero 18 di via Pontaccio, troviamo inserita una casa davvero curiosa, ovvero quella che, come detto, viene comunemente chiamata “la casa più stretta di Milano”. Progettata per riempire il vuoto che si era creato tra i due palazzi in seguito alle demolizioni post belliche e alle successive ricostruzioni, l’edificio mette così in mostra, come possiamo vedere nella foto in apertura di Sara Govoni, solo la sua facciata frontale, che, naturalmente, nasconde tutto ciò che vi è al suo interno. Il filiforme palazzo, si sviluppa in altezza ed è davvero strettissimo: sviluppato su quattro piani, si presenta con una copertura formata da un struttura in metallo ossidato che le dona un aspetto decisamente moderno.