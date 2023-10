Le 7 case più strane di Milano, ecco dove sono

Milano non è solo grattacieli, non è solo storia da celebrare. Nel suo continuo movimento ci sono angoli di città che, oltre a conservare la sua anima, rinnovano il tentativo di rimanere una metropoli a colori. Schegge di un presente capace di dialogare con un nobile passato che prova a resistere alla travolgente espansione verticale di Milano. In questo articolo abbiamo raccolto le 7 case più curiose di Milano che vi abbiamo raccontato su questi pagine.

1 . Le case dipinte

Una via di Milano trasformata in un'installazione, permanente, di arte pubblica. Succede in via Balzaretti, zona Città Studi, dove qualche anno fa, in occasione della Design Week, è nata la prima strada interamente trasformata in opera artistica. A ideare il progetto Toiletpaper, il giornale a firma dell'artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, che ha già la propria colorata sede nella stessa via, la celebre e fotografatissima 'abitazione dei rossetti'. Sulle case della strada, in collaborazione con Organics by Red Bull, sono state poi realizzate immagini ispirate all'immaginario onirico e surreale. Continua

2 . La case delle fate

Tra le tante abitazioni curiose che si possono trovare a Milano e dintorni c'è sicuramente la "casa delle fate" di via Odelscalchi. in zona San Siro. Certamente stiamo parlando di uno degli edifici più originali e bizzarri di Milano. Il suo aspetto ricorda infatti le case delle favole, quelle abitate da fate e principesse. Una costruzione che ricorda lo stile fiabesco del magico villaggio di Oberammergau in Baviera, Germania. La casa delle fate, infatti, è una splendida villa in pieno stile liberty, costruita nel Novecento in uno stile fiabesco e decisamente inconsueto per Milano, che attira l'attenzione di chiunque ci passi davanti. Continua

3 . La casa 770

Tra le facciate Liberty di porta Venezia, spicca a Milano un edificio diverso da tutti gli altri, che colpisce per la sua aria misteriosa e a tratti stregonesca. Mattoni rossi, tre tetti appuntiti, un balconcino centrale e linee tipicamente gotiche: si tratta della Casa 770 di via Poerio 35, una delle dodici abitazioni riprodotte in modo pressoché identico in tutto il mondo dalla comunità ebraica ortodossa dei Lubavitcher. Le case 770 sono infatti presenti negli Stati Uniti, a New York, nel New Jersey, a Cleveland e anche a Los Angeles, in Canada a Montrèal, naturalmente in diverse località d'Israele Continua

4 . La casa più stretta

Oramai da qualche decennio, a Brera, tra il poliedrico palazzo all’angolo tra via Pontaccio e corso Garibaldi e il più moderno edificio al numero 18 di via Pontaccio, troviamo inserita una casa davvero curiosa, ovvero quella che, come detto, viene comunemente chiamata “la casa più stretta di Milano”. Progettata per riempire il vuoto che si era creato tra i due palazzi in seguito alle demolizioni post belliche e alle successive ricostruzioni, l’edificio mette così in mostra, come possiamo vedere nella foto in apertura di Sara Govoni, solo la sua facciata frontale, che, naturalmente, nasconde tutto ciò che vi è al suo interno. Continua

Di certo non potevamo dimenticare anche la casa più antica di Milano. Stiamo parlando di Casa Fontana-Silvestri, ubicata in Corso Venezia 10, è uno dei pochissimi palazzi rinascimentali sopravvissuti a Milano. Era chiamata anche "Ca' del Guardian" poiché nel 1476 vi abitava Angelo Fontana, custode della Porta Orientale, all'epoca attigua alla casa, demolita nel XIX secolo. Dopo Angelo vi visse, nell'ultimo decennio del XV secolo, un Francesco Fontana, senatore degli Sforza. La casa, dopo i Fontana, ebbe nei secoli diversi proprietari fra cui i Pirovano, gli Stampa, i Castiglioni e il senatore Giovanni Silvestri (1858-1940). Continua

6 . Case igloo

Otto strani edifici. Otto igloo di cemento. Otto abitazioni stravaganti costruite nel 1946: primo dopoguerra quando una Milano devastata dai bombardamenti cercava di rialzarsi con lunghe giornate di lavoro e tanta voglia di farcela. Sono le case del quartiere Maggiolina.. Sono abitazioni a forma di igloo, non a fungo: quelle c'erano, ma furono demolite negli anni Sessanta. Le case igloo di via Lepanto sono il simbolo di una architettura ancora audace, figlia del desiderio di sperimentare anche attraverso visioni del tutto sperimentali. Sono la storia di una metropoli sembra all'avanguardia nella sua voglia di anticipare i tempi, quando ancora i grattacieli non l'avrebbero cambiata del tutto. Continua

7 . Villaggio operaio

Non sono poche le strade del semicentro milanese composte da villette con facciate di diversi colori. Se ne trovano in zona Fiera e anche a Città Studi, a testimonianza di una scelta stilistica piuttosto consolidata. Ma in via Lincoln - e nell'adiacente via Franklin - la tavolozza pare esplosa fino a trasformare la strada nella Burano milanese, nel "quartiere Arcobaleno" come spesso viene definito. La via ha acquisito una certa notorietà di pari passo con la ricerca di posti insoliti, abitudine sempre più diffusa presso il turista moderno che non cerca più soltanto i monumenti ma un'esperienza e un'esplorazione urbana maggiormente completa. Continua