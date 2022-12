Luci o colori? Tutti i consigli per un albero di Natale originale

Natale è ormai alle porte, e se ancora non siete riusciti a preparare l'albero di Natale, avete ancora tempo per scoprire alcuni suggerimenti originali per avere delle decorazioni uniche e adatte ai vostri gusti.

Anche per questo Natale 2022 non mancano personaggi famosi che hanno già realizzato il loro albero seguendo stili e trend differenti, ma che ha una cosa in comune: è instagrammabile.

Scopri allora tutte le idee e i consigli per rendere il tuo Natale colorato e indimenticabile.

Via libera alle luci

Luci, luci e ancora luci: perchè non provare, quest'anno, a decorare un albero solo ed esclusivamente di luci?

Ad abbracciare questa tendenza ci hanno pensato, quest'anno, Chiara Ferragni e Fedez che oltre ad avere grandi addobbi hanno scelto luci che cambiano colore battendo le mani. Per avere un risultato d’effetto, le luci devono essere distribuite con attenzione e soprattutto devono essere tante, anzi, tantissime.

Albero di Natale classico

Classico non vuol dire noioso e banale, anzi! Gli amanti della tradizione potranno optare per un trionfo di decorazioni, tutto rigorosamente sui classici colori natalizi come il rosso, il verde e l’oro.

A seconda del nostro gusto possiamo aggiungere fiori, bacche, ramoscelli o festoni. Il risultato, classico ed elegante, è assicurato.

L’eleganza dell’oro

Infine, se si decide di optare per un albero estremamente elegante, ben venga l'oro.

Questa nuance non conosce “crisi” e rimane una delle più gettonate se si vuole realizzare un albero semplice ed elegante, proprio come quello di Michelle Hunzinker. La conduttrice lo rende unico con addobbi, fiocchi e fiori extralarge pronti a far brillare l’albero. Lo stile gold, infatti, rimane ancora una delle grandi tendenze perché ha il pregio di creare un’atmosfera magica e fuori dal tempo.