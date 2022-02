4 detenuti condannati per le rivolte in carcere a San Vittore

4 detenuti condannati per la rivolta che scoppiò a San Vittore il 9 marzo del 2020, quando in piena prima ondata della pandemia un'ondata di proteste travolse molte carceri d'Italia. Altre 5 persone sono state invece assolte. La decisione è arrivata il 18 febbraio nella nona sezione del Tribunale di Milano.

In totale 9 detenuti erano imputati con le accuse di sequestro di persona, devastazioni, lesioni personali e rapina. Il pm Paola Pirotta aveva chiesto condanne per tutti, ma soltanto 4 di loro hanno ricevuto pena fino a 5 anni e 4 mesi. In una precedente udienza gli imputati avevano spiegato di aver protestato salendo sul tetto, spaventati dai contagi e dai decessi associati al covid, e contro la sospensione dei colloqui che era stata disposta. I detenuti sono stati accusati anche di aver chiuso alcuni agenti di polizia penitenziaria nelle stanze del carcere.

Il giorno della protesta all'interno di San Vittore erano state appiccate le fiamme, mentre fuori si erano verificati scontri tra le forze di polizia e alcuni gruppi di antagonisti che si sono radunati per sostenere la rivolta. Una ventina di detenuti, inoltre, erano saliti sul tetto e affisso uno striscione con su scritto "indulto" e "libertà".