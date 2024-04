La stagione dei gerani: 5 idee creative per stupire tutti con il proprio angolo a colori

Dopo l'angolo dedicato al giardino verticale, ci occupiamo dei tantoi amati gerani, fiore principe di questa stagione. Resiste bene alle temperature più alte e necessita di poche, semplici cure. Proprio per queste caratteristiche il geranio è una delle piante perfette per balconi e terrazze. Nell'ultimo periodo, nel giardinaggio, è in crescita la tendenza del riciclo creativo. Vecchie ruote di bicicletta, pentole inutilizzate, pneumatici dell'auto possono diventare la base per delle splendide decorazioni fai-da-te, sinonimo di allegria e buon umore nelle nostre case.

Qui di seguito, grazie ai consigli degli esperti di Pelargonium for Europe vedremo alcune idee originali per creare un ‘rifugio green’ in città.

1) Gerani in vasi glam con lo smalto

Lo smalto per unghie diventa il colore ideale per trasformare, in pochi step, delle semplici fioriere bianche in oggetti di design originali per sistemare Gerani e altre piante da balcone! Un progetto fai da te tanto semplice quanto veloce… ecco qui tutto ciò di cui avrai bisogno: vasi bianchi puliti, smalto per unghie di colori diversi, bastoncini di legno per miscelare e un recipiente pieno d’acqua. Ecco come:

Versare lo smalto nei colori scelti in una ciotola piena d'acqua;

mescolare con cura con il bastoncino di legno fino a formare una bella fantasia (più colori utilizzi, più brillante diventerà il vaso);

immergere rapidamente l'intero vaso nell'acqua colorata fino a quando l'intera superficie esterna non risulterà bagnata. Togliere il vaso e lasciare asciugare.

Nessun vaso uscirà identico all’altro, più vasi affiancati possono creare uno stile davvero d’effetto.

2) La bicicletta: perfetta per un 'giardino creativo'

Chiunque di noi ha sicuramente in cantina una vecchia bicicletta, e anche se non è più utilizzabile, niente ci impedisce di darle nuova vita. Le biciclette sono perfette per progetti di riciclo creativo floreale e le idee da copiare sono davvero molteplici.

Se volete cenare in giardino sotto un romantico baldacchino di fiori basterà appendere ad un pergolato una vecchia ruota dipinta: diventerà il perfetto sostegno per dei vasi colmi di Gerani.

Via libera alla creatività con colori e varietà di fiori! Il consiglio in più: abbinate anche dei Gerani recisi come decorazione per la tavola.

Le ruote della bicicletta possono essere utilizzate anche per creare un vero e proprio giardino verticale: basterà verniciarle, fissarle alla parete e agganciare i vasi di Gerani ai raggi con del filo metallico. I Gerani fioriti doneranno un tocco ‘green’ all’ambiente, creando un’atmosfera eccentrica e davvero accattivante.

La bicicletta può funzionare anche come base per un bancone da giardino, in pieno stile vintage. Una semplice asse di legno appoggiato sul sellino e sul manubrio diventa un piano d’appoggio per i vasi di Gerani.

3) Vecchi pneumatici: come usarli in giardino

Anche le ruote delle auto possono essere usate per creare delle originali idee di riciclo creativo per il proprio giardino. Per chi ha molto spazio a disposizione, basterà appendere uno pneumatico alla recinzione o a un muro e piantarvi all’interno dei fiori. I Gerani sono ideali per questo tipo di composizione, in particolare quelli verticali o edera. Questi fiori non hanno bisogno di molte cure, quindi saranno perfetti anche per chi è meno esperto.

Ricordatevi di praticare dei fori per il drenaggio nel copertone, per impedire all’acqua in eccesso di accumularsi. Gli pneumatici possono anche essere posizionati uno accanto all’altro o uno sopra l’altro, per creare delle fioriere alternative per un balcone cittadino: un look di tendenza grazie anche alla vivacità dei Gerani e altre piante verdi.

Questa fioriera è davvero facile e veloce da realizzare: oltre a vecchie ruote d'auto, tutto ciò che serve è vernice spray, un avvitatore a batteria, viti e una base circolare in truciolato. Ecco come fare:

Pulire bene le ruote per assicurarsi che il colore aderisca, poi spruzzarle con la vernice. Se si usano colori chiari, potrebbero essere necessarie più passate;

Usare il cacciavite a batteria per attaccare il truciolato all'interno dello pneumatico;

Per ottenere una maggiore stabilità, attaccare un secondo pannello all'esterno dello pneumatico;

Prima di riempire con la terra, foderare lo pneumatico con un foglio di plastica. Uno strato di materiale drenante e dei fori di drenaggio nella base eviteranno il ristagno dell'acqua;

Riempire con la terra e piantare i Gerani.

In questo modo le fioriere si trasformeranno in elementi decorativi davvero originali, perfetti per i balconi cittadini. Inoltre, possono essere combinate in mille modi diversi: una accanto all’altra per creare in poche mosse una fioriera a sviluppo più lineare e con molto spazio di crescita, oppure una sopra l’altra per ottenere un effetto ‘separé’. I Gerani sono i fiori perfetti per questi contenitori, perché non richiedono molte cure e fioriranno abbondantemente per tutta la stagione.

4) I gerani nelle 'Pentole ‘sospese’

Un po’ di colore, dello spago robusto e piante di Geranio: sono gli ingredienti per dare nuova vita a delle vecchie pentole da cucina, trasformandole in originali vasi sospesi.

Per realizzarli servono pochi, semplici passaggi: basterà dipingere delle vecchie pentole con della vernice spray, legare lo spago ai manici e appenderle dove preferiamo. A seconda dell’altezza, si potrà scegliere di piantarvi all’interno Gerani verticali o edera. Se il vaso è abbastanza grande inoltre, si potrà aggiungere anche una seconda pianta per una composizione ancora più ricca.

Importante: è bene assicurarsi che i Gerani ricevano tutte le cure necessarie. La decorazione dovrebbe essere posizionata in un luogo sufficientemente soleggiato e, per evitare i ristagni d’acqua, meglio annaffiare con parsimonia e proteggere dalla pioggia battente.

5) Fioriere di spago fai-da-te

Due idee in una: un classico Geranio rosso, abbinato ad una pianta verde, saranno perfetti in un vaso di spago fai-da-te, appoggiati all’interno di vecchi pneumatici dipinti.

Creare questi vasi dallo stile rustico e di tendenza è davvero un gioco da ragazzi. Servirà un contenitore di vetro o una lattina pulita, spago spesso, una pistola per colla a caldo, vernice acrilica e un pennello. Ecco come fare:

partendo dalla parte superiore del barattolo o della lattina, usando la pistola per la colla a caldo, applicare un sottile strato di colla e poi avvolgere lo spago. Una volta che il contenitore è completamente avvolto, dipingerlo del colore preferito.

Infine, piantare un Geranio nel contenitore per un look fresco e unico! Questi vasi di spago possono essere abbinati a degli pneumatici colorati precedentemente riempiti con terra o sabbia.