Casa vacanze, come affittarla

Stai pensando di mettere in affitto casa tua per le vacanze? Scopri in questo articolo i consigli utili per muoverti nel modo migliore.

Le regole per affittare bene la tua casa vacanze

Se si ha una casa vacanza e si vuole affittare, per avere il massimo dei proventi, bisogna rispettare alcune regole come essere presenti sui principali portali e avere un tariffario trasparente che varia in base alle stagioni.

Se l'appartamento si trova all’interno di un condominio, meglio far stampare un regolamento e, più in generale, creare un ambiente accogliente, arredato con tutti i comfort, pulito. Ben vengano inoltre i suggerimenti su possibili luoghi da visitare o strutture caratteristiche da scoprire, per aumentare le propbabilità di ottenere recensioni positive online.

Come affittare

Quando si affitta un immobile, per essere in piena regola, bisogna far riferimento alla normativa regionale, segnalando l’intenzione di affittare l’immobile con la SCIA: segnalazione di inizio attività al Comune. Inoltre, per garantire gli acquirenti, bisogna assicurare la trasparenza dei prezzi, sottoscrivere polizze di sicurezza ed effettuare denuncia alla questura.

Il contratto

L'affitto della casa vacanza comporta la stipula di un contratto. Nel caso in cui gli affitti durano meno di 30 giorni, non serve registrare il contratto, diversamente se durano oltre questo periodo si deve effettuare la registrazione.

Norme fiscali

Se la casa vacanze è gestita in forma non imprenditoriale i guadagni possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, se invece è un’attività imprenditoriale bisogna avere una partita IVA: a tal propisito, se il contratto è inferiore a 30 giorni, si può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi.