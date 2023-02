Ragazza aggredita e colpita con una bottiglia in corso Como

Attimi di grande apprensione e spavento per una 22enne in zona movida di corso Como, la scorsa notte. La ragazza, infatti, secondo quanto riporta la questura, è stata aggredita la notte scorsa in via de Toqueville.

Uno sconosciuto l'ha colpita con una bottiglia fuori da un noto locale. Non sono note le motivazioni dell'aggressione. La ragazza, dopo essere stata medicata dai soccorritori del 118, è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non è ferita gravemente e non dovrebbero esserci conseguenze gravi.

Nell'area, poi, sempre nel corso della notte, sono stati trovati, in due distinte occasioni, altrettanti immigrati feriti che non hanno saputo raccontare quanto successo loro. Nell'ambito dei controlli, un italiano di 23 anni e un egiziano di 21 sono stati portati in questura perché avevano atteggiamenti molesti nei confronti dei passanti.