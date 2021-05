Ecobonus 110: come funziona la cessione del credito

Dopo le linee guida emanate dell’Agenzia delle Entrate sul Super Ecobonus al 110%, iniziano ad essere numerose le offerte degli istituti di credito per la cessione del credito alle banche. Scopriamo di più in questo nuovo articolo dedicato.

Il Super Ecobonus

L'obiettivo del Super Ecobonus è quello di favorire il recupero degli edifici sul territorio italiano attraverso un'importante ristrutturazione in termini di prevenzione sotto il profilo sismico (Sismabonus) e sotto il profilo del risparmio energetico (Ecobonus), senza dimenticare gli altri incentivi per la casa.

Come recuperare la somma spesa

Attraverso i bonus i cittadini possono recuperare la somma spesa attraverso la detrazione in 5 anni, lo sconto in fattura o la Cessione del Credito di Imposta. In quest’ultima ipotesi, il contribuente può decidere di cedere il credito o all’impresa che effettua i lavori o ad un Istituto di Credito (Banca o Istituto Finanziario).

Non solo: è anche possibile cedere le altre agevolazioni fiscali, quindi l’Ecobonus al 50% o al 65% e il Bonus Ristrutturazioni.

Come cedere il credito alle banche

La cessione del credito alle banche non è, ovviamente, a “costo 0”. Questo significa che le banche, da una parte, riscattano il credito d'imposta fornendo della liquidità, ma dall'altra ne trattengono una parte, necessaria a coprire le spese relative alla gestione delle pratiche e all’erogazione dei soldi.

Quando scegliere il Super Ecobonus

ll Super Ecobonus 2020 è pensato per chi deve fare interventi di riqualificazione molto importanti sull’immobile, che comprendano anche il salto di due classi energetiche, che va certificato.

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze, come ad esempio box o cantine.

In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi.