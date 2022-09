Come scegliere la giusta azienda di sgomberi a Milano

Sgomberare appartamenti può rivelarsi un’operazione complicata da svolgere in autonomia, per questo sempre più persone decidono di rivolgersi a ditte specializzate.

Ma a chi affidarsi per effettuare tutte le operazioni nel modo più sostenibile possibile, sia per il portafogli sia per l’ambiente? E come individuare la giusta azienda tra le tante presenti in rete?

Come gestire le operazioni di sgombero

Molti pensano di poter gestire da soli tutte le operazioni di sgombero, ma nonostante possa sembrare facile occorre sottolineare che sgomberare un appartamento è tutt’altro che semplice.

Nello specifico, se si desidera procedere autonomamente, ecco di cosa bisogna occuparsi:

noleggiare un furgone idoneo

provvedere col giusto anticipo ad effettuare le pratiche comunali per l’occupazione del suolo pubblico ed eseguire il posizionamento dei cartelli

richiedere almeno tre preventivi da parte delle discariche per lo smaltimento dei diversi materiali

procurarsi dei sacchi di diversi colori per smistare al meglio i rifiuti presenti in casa, in maniera tale da risparmiare sullo smaltimento (plastica, vetro, carta, ingombrante vario)

non dimenticare di chiamare qualche amico volenteroso per farsi dare una mano nelle attività di smontaggio, carico, trasporto e scarico dei mobili

avvisare i condomini qualche giorno prima, e imballare bene l’ascensore e le parti comuni onde evitare possibili discussioni e/o danni.

Se non si ha né tempo né voglia di gestire tutte queste operazioni, allora qual è la soluzione migliore? Rivolgersi a imprese che possano offrire tutto questo a un costo idoneo.

Senza dimenticare che le aziende che gestiscono sgomberi e traslochi sono in grado di valutare come usato il materiale presente nelle case, avviando così un processo di riciclo a tutela sia dell’ambiente sia del portafogli.

Ma chi contattare a Milano? Una delle migliori realtà del settore è senza dubbio La Madonnina Group.

La Madonnina Group: i professionisti dello sgombero e dei traslochi a Milano

Per sgomberare un appartamento o effettuare un trasloco occorre essere ben organizzati e, soprattutto, conoscere quali sono le aziende specializzate presenti sul proprio territorio in grado di effettuare questo tipo di lavoro in modo veloce, sicuro e affidabile.

È fondamentale, inoltre, sapere che un’azienda che si propone per sgomberi a Milano, deve essere in possesso di determinati requisiti, come iscrizione all’albo gestori ambientali, conto terzi e formulario rifiuti, per poter smaltire regolarmente presso discariche autorizzate.

Sul territorio milanese, e non solo, rivolgersi a La Madonnina Group, da anni leader nel settore, è garanzia di sicurezza, competenza e rapidità.

La Madonnina Group si avvale di un team di professionisti, che da anni si occupano di traslochi, sgomberi, smaltimento rifiuti, ritiro mobili usati e noleggio autoscale. Oltre ai servizi elencati, la società garantisce ai propri clienti:

preventivi su misura

servizio rapido in 48 ore

affidabilità e sicurezza

listino dedicato.

Una realtà dove incontrare ogni giorno professionalità, competenza ed esperienza.