Casa, come usare i condizionatori a basso consumo energetico

Con l'arrivo dell'estate si pone sempre più spesso la domanda su come rinfrescare la propria abitazione usando dei condizionatori a basso consumo energetico.

Se oramai il 99% dei condizionatori presenti sul mercato è a basso consumo energetico, come scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze?

L’imbarazzo della scelta porta sicuramente alla confusione, soprattutto se non si conosce approfonditamente il mondo dei condizionatori. Ecco, allora, alcuni consigli utili all'acquisto.

Condizionatori a basso consumo energetico, le funzioni che devono avere

I moderni condizionatori hanno delle caratteristiche che, una volta scoperte, non potrai più farne a meno.

- La funzione di deumidificatore tende a diminuire l’umidità presente negli ambienti. Attivare questa funzione per la prima ora giornaliera di funzionamento del condizionatore è utile non solo per togliere l’umidità dagli ambienti, ma anche per ridurre ancora di più i consumi energetici.

- Una volta che gli ambienti sono stati deumidificati, è bene passare alla modalità di condizionamento classica.

Se si lascia attiva per tanto tempo la funzione di deumidificazione si richiederebbe infatti un maggiore sforzo al motore, e questo renderebbe l’aria molto secca.

- Infine, un altro fattore da tenere in considerazione sono i kW, cioè la potenza effettiva di raffrescamento e di riscaldamento del condizionatore. In base alle dimensioni dei locali da raffrescare è necessario scegliere la potenza di climatizzazione.

L'offerta Plenitude

