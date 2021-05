Cattivi odori in cucina? Ecco come eliminarli

Le cucine spesso sono il luogo dove si accumulano maggiomente i cattivi odori. In questo articolo scopriamo come avere una cucina pulita ed eliminare tutti i cattivi odori, non solo quelli degli alimenti.

I residui di spazzatura

Capita spesso, in cucina, di lasciare la busta della spazzatura nella pattumiera sotto il lavandino, un’abitudine che diffonde purtroppo in casa un odore davvero penetrante e sgradevole. Per evitare che il problema diventi ancora più grande, si può usare un po’ di bicarbonato di sodio, da sistemare in fondo alla busta, insieme a qualche goccia di limone.

Pulire subito dopo aver cucinato

Per ridurre al minimo i cattivi odori in cucina è inoltre fondamentale pulire regolarmente le stoviglie usate e le superfici che sono venute a contatto con i cibi, evitando quindi di impregnare l’ambiente di odori cattivi e di grasso, meglio se con un panno imbevuto di aceto.

Pulire le mani

Non dimenticatevi dell'igiene delle vostre mani: alcuni cibi riescono a sporcare e impregnare le dita, come ad esempio l’aglio, il pesce oppure la cipolla. Non è però un problema insormontabile e sono ancora una volta i rimedi naturali a venirci in aiuto, come mezzo limone, che eliminerà l'odore in pochi minuti.

Come pulire il forno a microonde

Il forno a microonde è una bella comodità, anche se c’è sempre il rischio che gli odori poco piacevoli si depositino sulle superfici dell’elettrodomestico. Il limone, però, riesce a risolvere ogni inconveniente: bisogna semplicemente tagliarlo in quattro spicchi da sistemare poi in un recipiente di vetro con dell’acqua calda. Il vapore farà il resto, sciogliendo ogni residuo di grasso.

Le spugne

Le spugne sono utilizzate di continuo in cucina ed è inevitabile che vengano in contatto con scarti, residui e macchie varie. Prima di usarle per il normale lavaggio dei piatti, dunque, dovrebbero essere pulite e prive di sporcizia. È sufficiente passarle per qualche secondo sotto l’acqua corrente, mentre lasciandole asciugare al sole, si elimineranno i batteri rimasti sulla superficie.