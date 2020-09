Come pulire la casa dopo le vacanze

Quando si rientra dalle vacanze ci si sente stanchi e non sempre di buonumore. Anche se la voglia è poca, pulire l’appartamento è un ottimo modo per riprendere il ritmo e rendere la casa fresca in vista dell’autunno e dell’inverno.

Ecco i consigli pratici per pulire e rinfrescare casa in poco tempo.

Disfare le valige

Non è sempre un aspetto gradito del rientro dalle vacanze, ma è la prima cosa da fare. Lasciare i bagagli in giro per casa, infatti, crea più disordine, con il rischio di rovinare il contenuto al loro interno.

Lavare tende e divani

Al rientro dalle vacanze le giornate sono ancora belle e possono essere sfruttate al meglio lavando tappeti, divani o cuscini, oltre ai vestiti della valigia. Un lavaggio a 30° consentirà di avere il bucato pulito e profumato con costi ridotti in bolletta.

Una volta messe a lavare le tende, possiamo approfittarne per pulire le tapparelle e i vetri, diluendo il sapone di Marsiglia in acqua; in pochi minuti le finestre saranno brillanti.

Eliminare il superfluo

I giorni prima del rientro al lavoro sono un’occasione per eliminare ciò che non indossiamo più, come abiti, borse e accessori. Meglio venderli o darli in beneficenza, e approfittare del nuovo spazio per lavare l’armadio a fondo.

Lo stesso concetto vale nelle altre stanze della casa. In bagno meglio eliminare le medicine scadute e i cosmetici vecchi.

In cucina dobbiamo eliminare il cibo scaduto, ripulire i ripiani e sistemarlo in base alla scadenza.

Pulire le pareti

Le pareti pulite danno un senso di ordine alla casa, se ci sono piccoli graffi e vogliamo eliminare la polvere possiamo creare una miscela con acqua calda e sapone di Marsiglia e con l’aiuto di una spugna ruvida strofinare delicatamente per eliminare i segni.

Ora la casa è davvero pronta per farci rilassare al nostro rientro!

Dove acquistare i prodotti per la pulizia della casa a Milano

Come tenere la casa pulita con gli animali

„Boutique Nuncas, Via S. Giovanni sul Muro, 4,

Tigotà, diverse sedi

Lillapis, diverse sedi

“