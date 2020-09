Come tenere la casa pulita con gli animali

Come eliminare i peli

Gli animali come gli umani tendono a perdere il pelo e il fenomeno aumenta durante il periodo della muta. Ricordati di spazzolarlo spesso e fargli seguire un regime alimentare adatto. Puoi inoltre usare una spazzola levapelucchi, la stessa utilizzati sui capi d’abbigliamento; grazie ai rulli ricoperti di nastro adesivo si possono rimuovere i peli anche dalle superfici dei mobili.

In alternativa, anche l'aspirapolvere aiuta, anzi, è la soluzione più efficace per rimuovere in pochi minuti i peli, senza dimenticare il guanto in gomma o panno in microfibra, perfetto sui divani.

Per eliminare i peli dai vestiti, se la spazzola adesiva non è sufficiente, si può inserire all’interno della lavatrice anche una spugna che utilizziamo per farci la doccia e una volta terminato il ciclo di lavaggio avrà attirato tutti i peli su di sè.

Come eliminare i cattivi odori

Alcuni cani o gatti hanno un odore più forte rispetto agli altri è possibile attenuarlo con deodoranti per ambienti specifici pensati per rispettare in pieno la salute dei quattro zampe.

Se il cattivo odore proviene dalla lettiera del gatto oltre a pulirla ogni giorno possiamo utilizzare prodotti green come il bicarbonato. Basta mettere uno strato sottile sul fondo e poi coprirlo con la sabbietta così non tratterrà gli odori.

Dove acquistare a Milano i prodotti per la pulizia della casa

Boutique Nuncas, Via S. Giovanni sul Muro, 4

Tigotà, diverse sedi

Lillapis, diverse sedi