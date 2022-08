Uomo morto in casa a Milano: trovato dopo giorni

Un uomo di 73 anni, morto da alcuni giorni, è stato ritrovato nella mansarda del suo palazzo. L'accaduto lunedì pomeriggio in via Paracelso, una traversa di viale Abruzzi.

Sul posto la polizia di Stato con la scientifica. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dall'odore. L'uomo aveva sentito uno dei suoi figli circa 5 giorni prima del triste ritrovamento.

Sul corpo, in avanzato stato di decomposizione per via del caldo, non sono stati trovati segni di violenza. L'ipotesi, al momento, è che il 73enne sia spirato per un malore o, comunque, per cause naturali.