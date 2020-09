Come usare al meglio la lavastoviglie

La lavastoviglie è sicuramente un elettrodomestico molto comodo, spesso indispensabile nelle famiglie numerose. Per utilizzarla nel migliore dei modi, evitando costi eccessivi in bolletta, scopriamo insieme alcuni trucchi.

Il modello

Grande o piccola, quando si sceglie la lavastoviglie è importante fare attenzione alla classe energetica. Se vuoi assicurarti un risparmio energetico prediligi le classi A+++, A++ e A+, oltre ai modelli con i sensori che individuano il programma da utilizzare in base al carico, per limitare gli sprechi.

Il programma giusto

Se le stoviglie non sono particolarmente sporche meglio utilizzare un programma ecologico, con temperature più basse. Più le temperature sono alte, più i consumi sono elevati. Preferisci gli orari serali o i giorni festivi, anche se spesso i costi dipendono molto dalle fasce di consumo.

Il carico pieno

Ricordati sempre di usare la lavastoviglie a carico pieno, ma al tempo stesso non sovraccaricarla, perchè i bracci potrebbero faticare a muoversi e quindi non lavare bene le stoviglie. In generale meglio posizionare i piatti o le pentole grandi nel cestello inferiore, mentre nella parte superiore vanno bicchieri e utensili leggeri.

La manutenzione

Pulire la lavastoviglie può sembrare un’operazione fastidiosa, ma in realtà è un modo per risparmiare in bolletta. Ricordati di eliminare regolarmente il calcare e la muffa, evitando inoltre di inserire i piatti con residui di cibo. Infine, utilizza spesso l’anticalcare.