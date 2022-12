Centrale district, al via maratona di solidarietà. maxi donazione di albergatori, imprenditori e commercianti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Centrale District risparmia sulle tradizionali luminarie natalizie in via Pisani e accende la solidarietà con una maxi donazione in più tappe a sostegno delle categorie svantaggiate della città. Il Comitato formato dai più prestigiosi alberghi, esercizi commerciali e imprenditori del quartiere della Stazione Centrale e piazza Repubblica, ha chiamato a raccolta i soci e messo insieme in poche settimane qualcosa come oltre 100 cuscini, 50 piumini e materassi per l’inverno, 30 sedie, diversi kit per il bagno con shampoo e bagnoschiuma, 30 televisori e, in vista del Natale, un maxi panettone da 5 chili e 150 panettoncini targati Mercato Centrale. Il materiale sarà smistato su diverse realtà associative e istituzioni con l’obiettivo di sostenere la città, renderla inclusiva e accogliente. La maratona benefica è partita oggi con la donazione di una prima tranche di materiale donato ai City Angles: cuscini, materassi e coperte per i senzatetto in vista dell’inverno e sedie per il centro di accoglienza di via Pollini. Gli angeli dell’assistenza in divisa rossa e basco azzurro, coordinati da Mario Furlan, hanno ritirato il materiale al Best Western Hotel Madison (via Gasparotto, 8) e allo Starhotels E.c.ho (via Doria, 4). Ad accoglierli c’erano, tra gli altri, Camilla Doni del Best Western, tra i soci fondatori di Centrale District con la vice presidente Consuelo Hernandez, Sandra Faucher, GM Hotel NYX, Marco Pratolongo, General Manager Starhotel E.c.ho del board di Centrale District e Omar Pezzoli, direttore di struttura di Mercato centrale. “Il tour solidale è la prima di una serie di iniziative di Centrale District a sostegno delle fasce critiche e problematiche della città - spiega Maurizio Naro, presidente di Centrale District – Non si tratta solo di beneficenza ma di un intervento che va nella direzione dell’accoglienza e inclusione e quindi della sicurezza e decoro della città, soprattutto del quartiere della Stazione che in questi mesi sta soffrendo.” “Quest’anno l’investimento per le luminarie è stato convertito in un supporto concreto ai bisognosi e quindi un contributo a rendere Milano accogliente, pulita, inclusiva – commenta Marco Pratolongo, del board di Centrale District – vogliamo dire alla città che i grandi alberghi 4 e 5 stelle non sono fortini chiusi alla realtà, ma parte attiva del tessuto sociale.” “I City Angels ringraziano i soci di Centrale District per questa importante donazione a favore delle persone meno fortunate - commenta Mario Furlan, fondatore dei City Angels – Chi dona aiuta noi a donare quella seconda occasione nella vita che tutti meritiamo”.