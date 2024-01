Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 9 alle ore 18.00 alla Casa della Memoria di Milano, nell’ambito della XVI edizione di Segrete Tracce di Memoria, Art Commission presenta il video Cercando Libertà tra rupe e rupe - La Benedicta 1944-2024 La storia di un luogo dove il tempo si è fermato dopo quell’aprile del 1944, e dove oggi un un grande Sacrario ci ricorda il sacrificio di quei giovani partigiani che hanno dato la loro vita per la nostra libertà. Il video, ideato e realizzato da Manuela Composti dell’ANPI di Borghetto Lodigiano e Virginia Monteverde, ideatrice e direttrice di Segrete, che ne ha curato la regia insieme a Luca Riccio, è stato realizzato grazie alla collaborazione di Michele Dellaria e degli attori Franca Fioravanti e Matteo Aldo Maria Rossi. All’incontro intervengono: Roberto Cenati presidente ANPI Lombardia e Milano, Dario Venegoni presidente nazionale ANED, Jonathan Chiesa Comitato di gestione Casa della memoria, Michele Dellaria Associazione Memoria della Benedicta, introduce Laura Denaro. “Subito dopo l’8 settembre 1943 l’Appennino ligure - alessandrino divenne una base fondamentale per l’addestramento dei gruppi GAP e come rifugio per giovani renitenti alla leva. Purtroppo fu subito chiaro che l’area tra la Valle Stura e la Valle Scrivia era perfetta per il suo isolamento, ma vulnerabile in caso di accerchiamento. Per questo il comando ligure aveva fin dall’inizio pianificato un trasferimento dei gruppi per la primavera del 1944…Troppo tardi. Dopo il bando Graziani del 18 febbraio 1944, che imponeva ai ragazzi delle classi 1923 - 24 e 25 di presentarsi ai distretti militari per combattere nel esercito fascista, pena la fucilazione, un fiume in piena di ragazzi renitenti alla leva iniziò a salire alla Benedicta per trovare rifugio, per combattere, per salvarsi. Due le formazioni principali: gli autonomi della Brigata Alessandria e la 3° Brigata Garibaldi Liguria. Nei giorni dell’ eccidio, il più vasto della storia della Resistenza partigiana, erano 800 i ragazzi che vivevano nelle cascine intorno alla Benedicta trasformata in Intendenza. L’operazione di rastrellamento fu preparata con meticolosa precisione. La forza d’urto era sproporzionata rispetto alle forze partigiane, numerose certo ma per lo più disarmate, inevitabile e annunciata la carneficina. A 80 anni dall’Eccidio, Segrete con l’ANPI di Borghetto Lodigiano ripercorre le Tracce di Memoria di un luogo diventato tragicamente simbolo della lotta al nazifascismo. “