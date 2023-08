Il salumiere napoletano mito di Tik Tok sta per aprire anche a Milano

Dopo giorni di annunci, Donato De Caprio e Steven Basalari mostrano la novità con un video sui social media: un locale “Con mollica o senza” a 100 metri da Piazza del Duomo, a Milano. Quella del capoluogo lombardo sarà la prima apertura del salumiere star fuori dal raggio di Napoli, ma entro la fine dell’anno, stando a quanto riportato nel video Tik Tok, ne è prevista un’altra. Roma? Bologna? Torino? Ancora tutto da vedere.

Chi è Donato De Caprio di Con mollica o senza

Notissimo agli utenti di Tik Tok, sconosciuto invece da chi non frequenta le dinamiche social, De Caprio, per molti semplicemente “Donato” come anche quello del “con mollica o senza”, è diventato famoso proprio grazie a questa frase, ripresa e pubblicata durante ordinarie scene di lavoro che sono diventate virali su Tik Tok. Di professione salumiere, De Caprio prepara a favore di camera le marenne, i tipici panini napoletani, con cui è diventato celebre raggiungendo un seguito di quasi 4 milioni di follower.

La storia di De Caprio, tra alti e bassi

Una storia, la sua, fatta di momenti di caduta e ascesa, cominciata come banconista nella salumeria “Ai Monti Lattari” di cui era dipendente, proseguita con la richiesta dell’azienda di non pubblicare più video sui social, poi la chiusura del profilo (secondo alcuni, perché pubblicizzava scommesse online), l’allontanamento dal lavoro, la disoccupazione, poi il riscatto con l’apertura di un negozio di proprietà alla Pignasecca ma anche la morte per omicidio della madre mentre si trovava in casa per “futili motivi”.

Con mollica o senza, l’arrivo a Milano

All’inizio di agosto insieme all’imprenditore Steven Basalari (con cui ha aperto anche a Napoli), ugualmente famoso su Tik Tok, originario di Brescia dove è proprietario di una discoteca, arriva il video direttamente dalla prossima sede, la prima fuori da Napoli: il nuovo Con mollica o senza sarà a Milano, a 100 metri da Piazza del Duomo (non è ancora possibile individuare la via) e le attività di ristrutturazione sono appena cominciate. Il nuovo negozio aprirà con uno spazio esterno, un banco con affaccio sia sul pubblico interno che esterno, nonché una zona al piano -1 per potersi sedere, un laboratorio al piano 2 (tre piani in tutto) e un’area vip. “Lo scalderemo in modo simile a quello di Napoli” spiega Basalari. Anticipando che tutti i locali saranno indirizzati verso il nuovo stile.